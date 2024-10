Lanazione.it - Zenith non molla e acciuffa il pari in extremis

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Prato 1 Progresso 1PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Casini (64’ Cecchi), Tempestini, Cela, Messini (75’ Fiore); Saccenti, Gemignani (64’ Fiaschi), Rosi; Toci (82’ Bicchierini); Mertiri (64’ Vezzi), Falteri. All. Settesoldi. PROGRESSO (4-3-3): Cheli; Mele, Cestaro, Cavazza, Dandini (65’ Ghebreselassie); Selleri, Sanso, Florentine (70’ Stellaci); Iacovoni (65’ Ferrarese), Maltoni, Matta. All. Marchini. Arbitro: Noce di Genova. Reti: 13’ Maltoni, 87’ (aut.) Cestaro. Un pareggio che vale oro per laPrato. Dopo esser stata in svantaggio per gran parte della partita, la squadra di Settesoldi nel finale trova fortunosamente l’autorete che le consente di impattare sull’1-1 contro il Progresso nello scontro diretto salvezza del girone D di serie D, salendo a quota 8 punti e rimanendo appena fuori dalla zona play out.