Si terrà il 20 dicembre davanti al giudice di Aosta Luca Fadda l'udienza preliminare per l' uomo di 57 anni di Caltanisetta accusato di aver Violentato il suo padrone di casa e per il quale la procura ha chiesto il processo . Secondo l'accusa, l'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini , per mesi avrebbe obbligato il suo padrone di casa, un sessantacinquenne residente in Valle d'Aosta,

Il nisseno che ha violentato il padrone di casa: udienza davanti al Gup - AOSTA – Il nisseno che ha violentato il padrone di casa, fissata l’udienza. Si terrà il 20 dicembre davanti al giudice di Aosta Luca Fadda l’udienza preliminare per l’uomo di 57 anni di Caltanisetta ... (livesicilia.it)

Violentato dagli inquilini fino a svenire: chiesto il processo per un 57enne siciliano - A marzo l'uomo era stato arrestato assieme alla moglie che dopo qualche mese si è suicidata nel carcere di Torino. (gazzettadelsud.it)

Abusi su 65enne valdostano, chiesto il processo per l'inquilino - Si terrà il 20 dicembre davanti al giudice di Aosta Luca Fadda l'udienza preliminare per l'uomo di 57 anni di Caltanisetta accusato di aver violentato il suo padrone di casa e per il quale la procura ... (ansa.it)

