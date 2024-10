Ucraina: Kiev, soldati nordcoreani già schierati nel Kursk (Di giovedì 24 ottobre 2024) Torino, 24 ott. (LaPresse) – Le prime unità militari nordcoreane che hanno seguito l’addestramento nei campi di addestramento nella Russia orientale sono arrivate nella zona di guerra. Lo riferisce l’intelligence Ucraina, citata da Ukrainska Pravda, aggiungendo che le truppe state avvistate in particolare nell’oblast di Kursk, dove sono presenti forze ucraine. Lapresse.it - Ucraina: Kiev, soldati nordcoreani già schierati nel Kursk Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Torino, 24 ott. (LaPresse) – Le prime unità militari nordcoreane che hanno seguito l’addestramento nei campi di addestramento nella Russia orientale sono arrivate nella zona di guerra. Lo riferisce l’intelligence, citata da Ukrainska Pravda, aggiungendo che le truppe state avvistate in particolare nell’oblast di, dove sono presenti forze ucraine.

