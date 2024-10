Tvzap.it - Tremendo incidente in autostrada, ci sono morti: traffico bloccato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato all'alba di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, intorno alle 6, lungo il tratto umbro dell'A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. L'impatto ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante. Drammatico schianto in autostrada, ci sono morti. Il bilancio è di due morti e un ferito in seguito allo scontro tra un camion e un furgone.