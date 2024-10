Ilrestodelcarlino.it - Tre giornate al sapore di celtico. A Mondavio rivive la festa pagana

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un’immersione di tre giorni nelle tradizioni e nella cultura celtica. Conto alla rovescia, a, per la terza edizione del ‘Samhain Celtic Festival Marche’, in programma per l’1, il 2 e il 3 novembre nella suggestiva location offerta dal centro storico della cittadina roveresca. Il Samhain è un’antica, conosciuta dai più come ‘capodanno’ (celebrato il 31 ottobre e l’1 novembre) e l’appuntamento dine propone un’interessante rivisitazione attraverso musica, spettacoli, mercati artigianali, e momenti di rievocazione che avranno come filo conduttore le antiche tradizioni celtiche, in un perfetto mix tra storia e intrattenimento.