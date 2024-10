Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Mancinelli: "Nel calcio capitano anche partite così»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si mastica amaro in casa Samb per una sconfitta veramente dura da digerire. "Ci è mancato più di un gol – analizza mister– maqueste. In panchina abbiamo avuto la sensazione che se si fosse giocato fino alle otto di sera, il punteggio non sarebbe mai cambiato. Abbiamo provato in tutti i modi di riaprire il match ma quando perdi con l’ultima in classifica per 1-0 ed esci tra gli applausi del pubblico, è un segnale importante. Una sconfitta che ci fa vederedei lati positivi. In campo abbiamo messo ben cinque attaccanti perché volevamo pareggiare e provare poi a vincere. Certo abbiamo rischiato di prendere il secondo gol ma faceva parte del gioco. Ci sono giornate in cui la palla non entra nella porta avversaria ed oggi è stata una di queste". Per quanto riguarda l’approccio della Samb al match,la pensa