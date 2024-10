Sculacciate e insulti al nido, in aula i video dei maltrattamenti sui bimbi di un anno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Si sentono pianti incessanti. Si vedono due bimbi di un anno in piedi, aggrappati alle sbarre dei lettini, non vogliono dormire. L’imputata si alza, si avvicina a uno di loro e gli rifila uno scappellotto. Poi lo prende per un orecchio e gli tira i capelli. Una bambina non riesce a fermare le lacrime, non vuole sdraiarsi, così la donna le mette una mano sul petto, la spinge con violenza e le tira tre Sculacciate sul sederino. Sono immagini che turbano quelle mostrate mercoledì 23 ottobre nel corso del processo per maltrattamenti a carico di P.M., 53 anni, titolare dell’asilo nido Girotondo di Boccaleone, a Bergamo, struttura ora chiusa definitivamente. I genitori dei bambini che lo frequentavano osservano in silenzio seduti in fondo all’aula. Bergamonews.it - Sculacciate e insulti al nido, in aula i video dei maltrattamenti sui bimbi di un anno Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Si sentono pianti incessanti. Si vedono duedi unin piedi, aggrappati alle sbarre dei lettini, non vogliono dormire. L’imputata si alza, si avvicina a uno di loro e gli rifila uno scappellotto. Poi lo prende per un orecchio e gli tira i capelli. Una bambina non riesce a fermare le lacrime, non vuole sdraiarsi, così la donna le mette una mano sul petto, la spinge con violenza e le tira tresul sederino. Sono immagini che turbano quelle mostrate mercoledì 23 ottobre nel corso del processo pera carico di P.M., 53 anni, titolare dell’asiloGirotondo di Boccaleone, a Bergamo, struttura ora chiusa definitivamente. I genitori dei bambini che lo frequentavano osservano in silenzio seduti in fondo all’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I medici hanno davvero l’obbligo di denunciare i casi di bimbi nati con Gpa come dice la ministra Roccella? - Continua il botta e risposta tra i medici e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, secondo cui il personale sanitario avrebbe l'obbligo di denunciare eventuali casi di bimbi nati con Gpa all'estero: "Il nostro dovere, oltre a non intralciare la giustizia, è quello di curare la persona che abbiamo davanti, senza alcuna distinzione", ha spiegato a Fanpage. (Fanpage.it)

Affidi, la psicologa: "Agivo solo sulle emozioni" - Angeli e Demoni, l’imputata Bolognini interrogata dal pm Salvi: "Il mio lavoro non era recuperare i ricordi rimossi dei bambini" ... (ilrestodelcarlino.it)

Dislessia e discalculia: tra Brescia e provincia 1.500 casi all’anno - «Con il suo dizionario studia tanto Nunù. Ma se legge al contrario non ha colpe Nunù». Come insegna «L’Anisello» dello Zecchino d’Oro che «la G di Gatto la confonde con C» la dislessia non è causata ... (giornaledibrescia.it)

Terapia intensiva neonatale, al Civile 500 bambini ogni anno - Numeri Quella del Civile è la seconda terapia intensiva neonatale in Lombardia e tra le prime cinque in Italia per numero di accessi di bambini che pesano meno di un chilo e mezzo. Ogni anno, in media ... (giornaledibrescia.it)