Zon.it - M.S. Severino, orario continuato al cimitero per la commemorazione dei defunti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Aperture straordinarie per ladeiÈ il dispositivo emesso dall’Amministrazione comunale per consentire ai cittadini di poter far visita ai propri cari nel corso della giornata senza interruzioni nel periodo dedicato alla solennedei, per poi ritornare dal 4 novembre in poi all’predefinito (dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17). Per quanto concerne la celebrazione eucaristiche all’interno della chiesa del, è prevista una Santa Messa in occasione di Ognissanti (alle ore 16) e tre funzioni religiose nella giornata del 2 novembre (alle 9, alle 11 ed alle 16).