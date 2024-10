Lanazione.it - L’ultimo corteo di Mario: "E non ci sarà silenzio. Ma una vita di lotte"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non un minuto di, ma unadi". È così che Viareggio e la Versilia salutano oggiGiannelli, con un ultimo– "moltoe poco funebre" come sottolinea l’amico Samuele Marsili – che dalla Croce Verde, alle 14.30, muoverà verso la stazione e le abitazioni recuperate dal Movimento per la casa. Abbandonate, occupate e sotto sgombero. Infondo nei cortei – che fossero per il diritto alla casa, con gli sfrattati; alla residenza, per i Vagèri; alla pace, dalla parte degli oppressi; a difesa della salute, pubblica; dell’ambiente, come spazio comune; della sicurezza, per i lavoratori; e per la giustizia sociale, a fianco dei diseredati – Giannelli è cresciuto per 50 anni. Sulle barricate, fino aldei suoi giorni.