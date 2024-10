LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket in DIRETTA: voglia di riscatto EA7 dopo l’harakiri della settimana scorsa (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 C’è subito una notizia da dare, arrivata nelle prime ore della giornata: non ci sarà Fabien Causeur in casa Milano, per lui lombalgia acuta che gli impedisce di scendere in campo questa sera. 20:10 Una buonasera a tutti i lettori per questa DIRETTA LIVE con cui si torna all’Unipol Forum per EA7 Emporio Armani Milano-Anadolu Efes Istanbul. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quinta giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e Anadolu Efes. Si ritorna all’Unipol Forum dopo una settimana in cui chissà quante saranno state le riflessioni continentali. Nessuno, infatti, ha dimenticato l’incredibile accaduto ad Assago la scorsa settimana: l’EA7 Emporio Armani era avanti di 27 punti contro lo Zalgiris Kaunas a metà terzo quarto, e poi è accaduto l’incredibile. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket in DIRETTA: voglia di riscatto EA7 dopo l’harakiri della settimana scorsa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:13 C’è subito una notizia da dare, arrivata nelle prime oregiornata: non ci sarà Fabien Causeur in casa, per lui lombalgia acuta che gli impedisce di scendere in campo questa sera. 20:10 Una buonasera a tutti i lettori per questacon cui si torna all’Unipol Forum per EA7 Emporio ArmaniIstanbul. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di quinta giornata di2024-2025 tra. Si ritorna all’Unipol Forumunain cui chissà quante saranno state le riflessioni continentali. Nessuno, infatti, ha dimenticato l’incredibile accaduto ad Assago la: l’EA7 Emporio Armani era avanti di 27 punti contro lo Zalgiris Kaunas a metà terzo quarto, e poi è accaduto l’incredibile.

