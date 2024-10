Cultweb.it - LeBron James fa la storia del basket NBA assieme al figlio Bronny. Ecco perché

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è con ogni probabilità il più grande cestista americano in attività. Qualche giorno fa, il 22 ottobre per la precisione, la sua straordinaria carriera ha ottenuto un nuovo traguardo: aver giocato una gara del campionato NBA,al. Per la prima volta nelladel più importante torno dial mondo, un padre e unsono scesi in campo con la stessa maglia, quella dei leggendari Los Angeles Lakers. Portabandiera americano ai Giochi Olimpici di Parigi 2024,non è nuovo ai record. 4 volte il premio di miglior giocatore della Lega, nel curriculum vanta 4 campionati NBA, tre ori olimpici, a Pechino 2008, Londra 2012 e Parigi 2024. E un bronzo olimpico, ad Atene 2004. E ora, la gioia e l’orgoglio di giocareal. Lakers History. NBA History.ball History. pic.twitter.