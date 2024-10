Le toghe provano a smorzare i toni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Santalucia, numero uno dell’Anm, attacca Nordio («Anche noi sappiamo il francese») e Delmastro («toni sbagliati»). Poi però critica Paternello: «Meloni non è un pericolo». Laverita.info - Le toghe provano a smorzare i toni Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Santalucia, numero uno dell’Anm, attacca Nordio («Anche noi sappiamo il francese») e Delmastro («sbagliati»). Poi però critica Paternello: «Meloni non è un pericolo».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le toghe rosse ora provano a fermare l'ascesa di Le Pen : via al processo - i rischi - 000 euro al mese ciascuno per assumere assistenti parlamentari. Un reato per il quale potrebbe essere condannata a dieci anni di carcere, un milione di euro di multa e dieci anni di ineleggibilità, quest'ultimo fattore che metterebbe in pausa la sua ambizione di diventare la prima donna presidente in Francia. (Iltempo.it)