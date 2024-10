Isaechia.it - Gf Vip, Selvaggia Roma racconta il suo parto e confessa: “Non è andata rose e fiori, il mio corpo è una mer*a!”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Negli scorsi giorni l’ex protagonista di Temptation Islandè diventata mamma per la prima volta della piccola Luce (clicca QUI per leggere l’annuncio). Annunciando sui social questa lieta notizia, la neo mamma aveva già avuto modo di accennare alle difficoltà subite durante ile alle 14 ore di travaglio che ci sono volute per dare alla luce la sua bambina e poco fa l’ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha spiegato nel dettaglio ciò che è accaduto in quelle ore.