Gaza l’appello di Fratoianni alle opposizioni | Chiediamo lo stop al trattato Ue-Israele basta coi doppi standard tra Russia e Netanyahu

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “È arrivato il momento di chiedere che l’Europa sospenda ildi associazione Ue-applicando l’articolo 2 di quel, perché se non applichiamo noi per primi gli articoli dei trattati che abbiamo stipulato, la nostra credibilità finisce per essere travolta. Lo dico: dobbiamo costruire una posizione comune su questo“. Èche il deputato di Avs, Nicola, rivolgeforze politiche di centrosinistra durante il convegno “Salviamo l’Onu”, organizzato al Senato in occasione della Giornata delle Nazioni Unite dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e dal Centro per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova.