Fmi no comment su Unicredit-Commerzbank ma ok fusioni banche europee

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 24 ott. (askanews) – Sulla possibile aggregazione tra, il Fondo Monetario Internazionale non si esprime. Ma lebancarie pansono ‘benvenute’ perchè creano quelle economie di scala necessarie a far accelerare l’economia delk Vecchio Continente. Il direttore del dipartimento europeo del Fmi, Alfred Kammer, ha spiegato così la sua posizione rispondendo a una domanda sulla possibile aggregazione italo-tedesca. “L’Unione Bancaria e quella dei mercati dei capitali sono essenziali per fare crescere le startup e per essere più produttive e spingere il Pil pro capite. E come parte di operare per accrescere la scala delle economie: non player nazionali in 27 stati nazionali ma giocatori panaeuropei come le compagnie succede per le compagnie statunitensi.