Isaechia.it - Federica Petagna a Uomini e Donne racconta un retroscena inedito su Alfonso: “Ecco cosa ha fatto dopo che l’ho lasciato”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)D’Apice sono stati protagonisti di un acceso confronto faccia a faccia durante la puntata in corso diaver terminato la loro relazione pocoaver completato la loro esperienza a Temptation Island i due ex fidanzati si sono rincontrati all’interno del dating show di Maria De Filippi per un ennesimo confronto. Qui in primisha iniziato: Tu non sei mai tornata a casa. Pronta la replica diche ha spiegato: Ma che ci dovevo tornare a fare? La casa sì era nostra ma io non mi sentivo di tornare. Io non provo le stesse cose e mi viene l’ansia a tornare a casa e dovevo capire perché mi veniva quella