Romadailynews.it - Europa League – Lazio, e chi ti ferma più? Battuto il Twente

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tre partite, tre vittorie e testa della classifica di. Se prosegue così la sua marcia, chi laladi oggi che hagli olandesi delin casa loro? I romani hanno dominato per tutti i novanta minuti gli aggressivi ma sterili e imprecisi olandesi. Certo, la partita sarebbe stataequilibrata senza quel folle errore dell’undicesimo minuto, quando il portiere Unnerstall ha atterrato in area Dia – giunto davanti a lui solo soletto su passaggio smarcante, di Pellegrini – guadagnandosi un cartellino rosso che ha influito pesantemente sul rendimento degli olandesi ridotti in dieci. Ma oggi, anche se si fosse giocato tra undici laziali contro dodici olandesi, il risultato sarebbe stato lo stesso. Sì, perché in campo ha giocato unacon le idee chiare e con un forte impegno e una classe superiore.