Unlimitednews.it - Editoria, Francesca Lovatelli nuovo direttore di Identity Style

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il presidente del Cda di Easywork Italia, Luca Pasquero, ha annunciato che la direzione della testatasarà affidata a. “Questa scelta riflette la volontà dell’azienda di intraprendere una nuova fase strategica, in linea con l’evoluzione del mercatole. Si ringraziano Marco Sutter eCarminati che lasciano i loro rispettivi ruoli diResponsabile e dile, per aver lavorato in questi anni al lancio della rivista” si legge in un comunicato.(ITALPRESS). Foto: Ufficio stampa Easywork Italia Unlimited News - Notizie dal mondo