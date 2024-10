Ilfattoquotidiano.it - Durante la partita del Bologna contro l’Aston Villa, il principe William rompe il protocollo e risponde al commentatore a sorpresa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il, noto per la sua passione per il calcio e in particolare per, ha stupito tutti con un’azione fuori dagli schemi.la messa in onda delladi Champions League tra Aston, terminata con la vittoria degli inglesi per 2-0, l’ex attaccante della nazionale scozzese Ally McCoist (oraper TNT Sports) ha scherzato in diretta chiedendosi se ilstesse seguendo l’in. La risposta a questo quesito a grandeè arrivata direttamente da, il quale ha deciso dire ilrealendo direttamente sui social utilizzando la piattaforma X (precedentemente conosciuta come Twitter). Ilinfatti ha postato un breve messaggio in risposta a McCoist: “Ovviamente sto seguendo la“.