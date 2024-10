DAZN diffidata da Agcom, qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle ultime ore è arrivata la diffida verso la piattaforma di streaming da parte del garante delle comunicazioni DAZN è stata ritenuta colpevole da Agcom ed è stata diffidata: una nuova svista da parte della piattaforma di streaming porterà ad una pesante multa e alla perdita della possibilità di segnalare illeciti. Secondo le ricostruzioni, lo scorso sabato sarebbe stata una società esterna ingaggiata da DAZN a creare il ticket che ha spento in Italia, per quasi un giorno, Google Drive e altri servizi Google. Tra le migliaia di siti illegittimi che trasmettevano Milan-Udinese e Juventus-Lazio, uno in particolare riguardava proprio Google Drive. Per essere precisi, una serie di utenti aveva creato una cartella condivisa con dentro tutti i Movieplayer.it - DAZN diffidata da Agcom, qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle ultime ore è arrivata la diffida verso la piattaforma di streaming da parte del garante delle comunicazioniritenuta colpevole daed è: una nuova svista da parte della piattaforma di streaming porterà ad una pesante multa e alla perdita della possibilità di segnalare illeciti. Secondo le ricostruzioni, lo scorso sabato sarebbeuna società esterna ingaggiata daa creare il ticket che ha spento in Italia, per quasi un giorno, Google Drive e altri servizi Google. Tra le migliaia di siti illegittimi che trasmettevano Milan-Udinese e Juventus-Lazio, uno in particolare riguardava proprio Google Drive. Per essere precisi, una serie di utenti aveva creato una cartella condivisa con dentro tutti i

