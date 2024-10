Damascelli: «Inter-Juventus? Penso ad una frase di Emilio Fede!» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Damascelli commentando i due giorni di Champions League di Inter e Juventus, anche in ottica scontro diretto, cita Emilio Fede. LIVELLO DIVERSO – L’Inter ieri ha vinto 0-1 sul campo dello Young Boys, trovando il gol solamente allo scadere. Su Radio Radio Mattino Sport e News, Interviene a tal proposito Tony Damascelli: «Questa partita ti dice che ti servono i titolari veri al livello Internazionale, mentre in Italia puoi giocare con qualche riserva, al livello Internazionale la paghi. Partita non facile. La differenza tra il nostro calcio e quello europeo è che c’è un livello diverso. Abbiamo visto le partite di Inter e Juventus, rispetto a quelle di Barcellona, Manchester City o Real Madrid. L’Inter è questa, non è bellissima, ma alla fine vince. Le inglesi hanno fatto il pieno, perché hanno un’altra dimensione per corsa e qualità». Inter-news.it - Damascelli: «Inter-Juventus? Penso ad una frase di Emilio Fede!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)commentando i due giorni di Champions League di, anche in ottica scontro diretto, cita. LIVELLO DIVERSO – L’ieri ha vinto 0-1 sul campo dello Young Boys, trovando il gol solamente allo scadere. Su Radio Radio Mattino Sport e News,viene a tal proposito Tony: «Questa partita ti dice che ti servono i titolari veri al livellonazionale, mentre in Italia puoi giocare con qualche riserva, al livellonazionale la paghi. Partita non facile. La differenza tra il nostro calcio e quello europeo è che c’è un livello diverso. Abbiamo visto le partite di, rispetto a quelle di Barcellona, Manchester City o Real Madrid. L’è questa, non è bellissima, ma alla fine vince. Le inglesi hanno fatto il pieno, perché hanno un’altra dimensione per corsa e qualità».

Barella : «Inter - che prova di carattere! Juventus sarà concorrente»

La Juventus è una squadra forte, ha fatto tanto sul mercato, ha preso un allenatore e ci vorrà tempo. Prova di carattere. Ci prendiamo questa vittoria, l'atteggiamento cosa incredibile. Ma complimenti a tutti perché non è stata una partita facile. Juventus? Iniezione di fiducia aver vinto questa partita.