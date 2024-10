Canone Rai, in Manovra nessun taglio: resterà l’addebito in bolletta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Canone Rai per il 2025 potrebbe non subire il tanto atteso taglio. Il governo non ha confermato la riduzione da 90 a 70 euro nel testo della legge di Bilancio inviato alle Camere. Questo annuncio ha sorpreso molti, soprattutto dopo le promesse fatte in conferenza stampa il 16 ottobre. La Lega aveva spinto per il taglio, ma ora la situazione resta incerta.Leggi anche: Ranucci, nuova bomba a Report: “Un nuovo caso su Giuli” I risparmi per la Rai Il Canone continuerà ad essere addebitato nella bolletta dell’energia elettrica. Questa modalità di pagamento rimane in vigore, ma senza la riduzione promessa. Il governo ha compensato i mancati introiti nel 2024 con un contributo di 430 milioni di euro, recuperato dalla fiscalità generale. Nel testo della Manovra, si legge una raccomandazione chiara per la Rai: è necessario procedere a risparmi. Thesocialpost.it - Canone Rai, in Manovra nessun taglio: resterà l’addebito in bolletta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) IlRai per il 2025 potrebbe non subire il tanto atteso. Il governo non ha confermato la riduzione da 90 a 70 euro nel testo della legge di Bilancio inviato alle Camere. Questo annuncio ha sorpreso molti, soprattutto dopo le promesse fatte in conferenza stampa il 16 ottobre. La Lega aveva spinto per il, ma ora la situazione resta incerta.Leggi anche: Ranucci, nuova bomba a Report: “Un nuovo caso su Giuli” I risparmi per la Rai Ilcontinuerà ad essere addebitato nelladell’energia elettrica. Questa modalità di pagamento rimane in vigore, ma senza la riduzione promessa. Il governo ha compensato i mancati introiti nel 2024 con un contributo di 430 milioni di euro, recuperato dalla fiscalità generale. Nel testo della, si legge una raccomandazione chiara per la Rai: è necessario procedere a risparmi.

