Inter-news.it - Cambiasso: «Inter, con lo Young Boys sembrava pari. Invenzione»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ha superato locon grandissime difficoltà. Seconda vittoria in Champions League, Estebanne parla in questo modo su Sky Sport. VITTORIA – L’1-0 è prezioso, ma nasconde le difficoltà nerazzurre durante la partita. Il successo con loporta a 7 punti in Champions League,dice questo: «L’deve fare tesoro dei 3 punti. La partita poteva andare diversamente,un pareggio dopo il rigore parato. Qua si sono inventati una giocata Lautaro e Dimarco, che mette una palla perfetta tra attaccante e difensore. Ci sono tante partite, era difficile fare turnover prima e anche adesso con le sfide decisive di Champions League. Secondo me ci sarà questa rotazione per cercare di avere minutaggio simile.