Calcio Giovanile regionale Fratres Perignano vince ad Arezzo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa 24 ottobre 2024 - Ancora una vittoria per ilnella JunioresElite. Nella lunga trasferta dila squadra di mister Lucarelli si impone 1 – 2 grazie alle reti di Hoxha in apertura e di Ferretti nel finale e conquista altri tre punti nel massimo campionatotoscano. Rossoblù al secondo posto con quindici punti in sette gare, a meno quattro dalla capolista Sestese. Allo Stadio ‘Matteoli’ sabato arriva il San Giuliano per il derby pisano. Proprio il San Giuliano è stato sconfitto in casa sabato scorso dal Fucecchio che si è imposto per 1 – 2. Sangiulianesi che sono rimasti dunque a quota undici punti. Neli Mobilieri Ponsacco espugnano 0 - 6 Castiglioncello e tengono il passo della corazzata Castelfiorentino. Il Cenaia di mister Lombardi supera la Bellaria Cappuccini nel derby (3 - 2).