Bologna-Milan, la Lega non ci sta: sconfitta a tavolino e penalizzazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Potrebbe avere un risvolto clamoroso il rinvio di Bologna-Milan disposto dal sindaco Lepore: spunta la sconfitta a tavolino e la penalizzazione Il caso è scoppiato, ora si cerca la soluzione. Il sindaco di Bologna Lepore ha disposto che la sfida tra i rossoblù e il Milan, in programma sabato alle ore 18 al 'Dall'Ara', non si disputi. Nell'ordine si parla di rinvio del match, ma in realtà la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato la decisione. Stadio Bologna (LaPresse) – Calciomercato.itQuesto perché il recupero di Bologna-Milan sarebbe di difficile collocazione, considerazione il calendario affollato delle due società. Se ne potrebbe parlare a dicembre, il 18, ma soltanto se la sfida dei rossoneri in casa del Verona venisse posticipata dal 20 al 22 dicembre.

