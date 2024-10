Calciomercato.it - Arsenal, infortunio Calafiori: ecco le novità

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il difensore romano ha rimediato unal ginocchio destro in occasione della sfida di Champions contro lo Shakhtar Bisognerà ancora attendere qualche ora per conoscere l’entità dell’di Riccardoche, dalle prime indiscrezioni, non dovrebbe restare fermo a lungo. Le ultime su(Ansa) – calciomercato.itSpetterà infatti al tecnico spagnolo, Mikel Arteta, spiegare domani in conferenza la situazione del duttile difensore, uscito anzitempo dalla sfida di Champions contro lo Shakhtar per unal ginocchio destro. C’è infatti molto cautela e lo stesso club inglese ha preferito affidare all’allenatore iberico il compito di raccontare bene i tempi di recupero dell’ex Bologna, che in poco tempo è diventato un imprescindibile per la sua squadra. L'articololeproviene da CalcioMercato.it.