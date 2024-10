Appena atterrati, Carlo e Camilla sono stati accolti con una speciale cerimonia Royal. E un dono che ha strappato qualche sorriso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo le critiche e proteste che hanno un po’ rovinato il recente viaggio di Carlo e Camilla in Australia – il primo Royal tour in Oceania effettuato dall’ascensione al trono – la seconda tappa nelle isole della Samoa li ha visti arrivare in piena forma, per niente stanchi e in vista di una visita di quattro giorni ricca di appuntamenti. E fin da subito il re e la regina hanno potuto godersi un’accoglienza Royal che, tra frotte di dignitari, cerimoniali sacri e bevande che promettono buona fortuna per il futuro, hanno fatto ricordare la regina Elisabetta. Iodonna.it - Appena atterrati, Carlo e Camilla sono stati accolti con una speciale cerimonia Royal. E un dono che ha strappato qualche sorriso Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo le critiche e proteste che hanno un po’ rovinato il recente viaggio diin Australia – il primotour in Oceania effettuato dall’ascensione al trono – la seconda tappa nelle isole della Samoa li ha visti arrivare in piena forma, per niente stanchi e in vista di una visita di quattro giorni ricca di appuntamenti. E fin da subito il re e la regina hanno potuto godersi un’accoglienzache, tra frotte di dignitari,li sacri e bevande che promettono buona fortuna per il futuro, hanno fatto ricordare la regina Elisabetta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlo e Camilla in Australia - dalla palla da cricket a un peluche di koala : i ‘souvenir’ per i nipoti - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Re Carlo ha ricevuto dei "souvenir" dall'Australia da riportare a casa ai suoi nipoti, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. y, ci sono una palla ovale da rugby, una. (Webmagazine24.it)

Carlo e Camilla in Australia - dalla palla da cricket a un peluche di koala : i ‘souvenir’ per i nipoti - Tra i doni recapitategli dalla moglie del rettore della chiesa anglicana San Tommaso di Sydney anche una palla ovale da rugby Re Carlo ha ricevuto dei "souvenir" dall'Australia da riportare a casa ai suoi nipoti, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. Tra i doni recapitategli dalla moglie del rettore della chiesa […]. (Sbircialanotizia.it)

Re Carlo contestato in Australia : “Questa non è la vostra terra - non sei il mio re - sei un genocida". L’intervento di Camilla - Un'ombra sulla sua visita in A. Prosegui la lettura . Non potrà essere annoverato fra i suoi successi il viaggio in Australia di Re Carlo con la consorte Camilla: anche se limitata, la protesta da parte di una senatrice aborigena contro il monarca è stata plateale ed è avvenuta nel momento clou della cerimonia istituzionale al Parlamento di Canberra. (Milleunadonna.it)