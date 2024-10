Gaeta.it - Un intervento decisivo della polizia municipale di Torre del Greco smantella abusi edilizi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladidelha condotto una serie di controlli mirati per identificare e fermaree commerciali nel territorio locale. Questi interventi sono stati guidati dal dirigente Gennaro Russo e hanno prodotto risultati significativi, inclusi sequestri di opere illegali e denunce a carico di diversi responsabili. Sequestro e denuncia per appropriazione indebita di territorio pubblico L'operazione ha avuto inizio nella zona di via San Gennariello, nel quartiere Sant'Antonio, dove gli agenti hanno notato la costruzione di un muretto e di un cancello destinati a delimitare un'area adiacente a un'attività commerciale. Le verifiche hanno rivelato in modo inequivocabile che l'area in questione era di proprietà pubblica.