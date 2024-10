Turismo, la commissione: "Crescono i pernottamenti. Tornati ai livelli pre-Covid" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In città sono cresciuti di oltre il 5% i pernottamenti totali dei turisti. È uno dei dati emersi nella seduta della sesta commissione presieduta dalla consigliera comunale Diletta D’Andrea (Forza Italia), tenutasi ieri nella sala del consiglio comunale. All’esame la relazione dell’assessore al Turismo Matteo Fornasini, intervenuto con un’informativa in merito allo sviluppo turistico della città. Presenti anche le diverse associazioni di categoria. I dati, è stato spiegato, sono relativi alla quota parte del circuito Visit Romagna, che racchiude le province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. La quota di arrivi dei turisti italiani nel 2023 è stata del 3.12%, nel 2019 3.12 %. Le presenze dei turisti italiani, con notti di pernottamento, nel 2023 è stata pari al 1.47% e dell’1.36% nel 2019. La presenza totali di turisti italiani e stranieri è stata del 3. Ilrestodelcarlino.it - Turismo, la commissione: "Crescono i pernottamenti. Tornati ai livelli pre-Covid" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In città sono cresciuti di oltre il 5% itotali dei turisti. È uno dei dati emersi nella seduta della sestapresieduta dalla consigliera comunale Diletta D’Andrea (Forza Italia), tenutasi ieri nella sala del consiglio comunale. All’esame la relazione dell’assessore alMatteo Fornasini, intervenuto con un’informativa in merito allo sviluppo turistico della città. Presenti anche le diverse associazioni di categoria. I dati, è stato spiegato, sono relativi alla quota parte del circuito Visit Romagna, che racchiude le province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. La quota di arrivi dei turisti italiani nel 2023 è stata del 3.12%, nel 2019 3.12 %. Le presenze dei turisti italiani, con notti di pernottamento, nel 2023 è stata pari al 1.47% e dell’1.36% nel 2019. La presenza totali di turisti italiani e stranieri è stata del 3.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Canton Valais: la nuova mecca per i set cinematografici d’Europa - Valais come nuovo polo cinematograficoIl Canton Valais ha acquisito una crescente reputazione come meta privilegiata per le produzioni cinematografich ... (assodigitale.it)

TTG Travel Experience chiude con numeri record: Il turismo mondiale si rilancia a Rimini - Tempo di lettura 5 minuti Clicca e condividi l'articolo I Paesi Nordici tra i protagonisti, mentre il mercato italiano conferma la ripresa post-pandemia Si sono appena chiusi a Rimini i battenti della ... (osservatoreitalia.eu)