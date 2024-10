Trentino, l'appello del fungaiolo che ha incontrato l'orso: “Non mi ha aggredito, voleva solo difendersi non uccidetelo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Io non mi sento di dire che gli orsi vanno ammazzati, sterminati. A mio parere sarebbe meglio controllarli di più, monitorare i loro spostamenti e comportamenti”, ha affermato il fungaiolo Andrea dopo la notizia dell'abbattimento dell'animale da parte della Provincia Andrea - boscaiolo e ope Ilgiornaleditalia.it - Trentino, l'appello del fungaiolo che ha incontrato l'orso: “Non mi ha aggredito, voleva solo difendersi non uccidetelo” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Io non mi sento di dire che gli orsi vanno ammazzati, sterminati. A mio parere sarebbe meglio controllarli di più, monitorare i loro spostamenti e comportamenti”, ha affermato ilAndrea dopo la notizia dell'abbattimento dell'animale da parte della Provincia Andrea - boscaiolo e ope

L'appello del fungaiolo aggredito da un orso in Trentino: "Ho avuto paura ma non uccidetelo, voleva solo difendersi" - La vicenda Sabato Andrea, operaio comunale di Bleggio Superiore (Trento) era andato a raccogliere funghi nel bosco quando, verso le 17 vicino a una strada sterrata è stato sorpreso dall'animale. "Non ... (msn.com)