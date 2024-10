Ilgiorno.it - Temptation Island 2024, Federica sorprende tutti: “Stefano? Mi sta aiutando a pensare diversamente. Con Alfonso è finita”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano – “Conci stiamo conoscendo”. Con queste poche parole, una delle indiscusse protagoniste di(di cui ieri sera è andata in onda l’attesa puntata finale), ha parlato del rapporto con tentatore, il barista milanese che è stato al suo fianco durante tutto il percorso nella trasmissione. Originario di Milano, 32 anni, ha rappresentato perun punto fermo durante il programma, con un feeling che cresceva giorno dopo giorno sulle spiagge dorate della Sardegna. In realtà, dopo il falò di confronto, la 20enne napoletana aveva scelto di proseguire la sua (lunga) storia con, protagonista di un (apprezzabile) mea culpa sulla gelosia (“ho capito che devo fidarmi di lei”). Ma le buone intenzioni non sono bastate.