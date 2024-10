Tecla Insolia con ascelle non depilate sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, come fu Julia Roberts (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il red carpet della Festa del Cinema di Roma ha regalato un déjà vu: chi c'era nel 1999 ricorda bene quando Julia Roberts, sotto i flash, mostrava ascelle bushy alla premiere londinese di Notting Hill. Un quarto di secolo e rivendicazioni di empowerment femminile dopo, Tecla Insolia riporta a quel momento, mostrandosi con peluria in vista. E ancora c'è chi storce il naso Vanityfair.it - Tecla Insolia con ascelle non depilate sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, come fu Julia Roberts Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il reddeldiha regalato un déjà vu: chi c'era nel 1999 ricorda bene quando, sotto i flash, mostravabushy alla premiere londinese di Notting Hill. Un quarto di secolo e rivendicazioni di empowerment femminile dopo,riporta a quel momento, mostrandosi con peluria in vista. E ancora c'è chi storce il naso

Festa del Cinema di Roma, Tecla Insolia sul red carpet con le ascelle non depilate: «Canto e recito, ma sono in crisi» - Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young nel 2019, ha attirato l'attenzione su di sè non solo per il suo talento, ma anche per la sua scelta di apparire sul red carpet della ... (corriereadriatico.it)