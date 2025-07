Paura a Fiumicino | una nube nera invade Roma Ovest dopo il maxi rogo

Una nube nera e minacciosa si staglia sopra Fiumicino, avvolgendo Roma Ovest in un’atmosfera apocalittica dopo il maxi incendio scoppiato nella periferia. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno coinvolto una zona industriale vicino a via della Corona Boreale, alimentando paura e preoccupazione tra i cittadini. La situazione è critica: cosa sta succedendo realmente e quali misure sono state adottate? Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa emergenza che scuote la capitale.

Un gigantesco incendio ha trasformato la periferia ovest di Roma in uno scenario apocalittico, con una colonna di fumo nero che si è alzata minacciosa sopra i tetti di Fiumicino, per poi estendersi su mezza città, sospinta dal vento. Le fiamme sono divampate in via della Corona Boreale, all’altezza del civico 115, a ridosso di via Idra, nella zona industriale che ospita capannoni e depositi collegati alla gestione dei rifiuti. A fuoco un’area vicina alla Paoletti Ecologia. Il cuore del rogo sarebbe situato all’interno – o comunque in prossimità – dell’area gestita dalla Paoletti Ecologia, un’azienda che si occupa del trattamento e dello smaltimento di scarti di vario tipo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

