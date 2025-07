Manfredi terzo tra i sindaci più amati De Luca settimo tra i presidenti di Regione

Nel panorama politico italiano, i sondaggi rivelano i leader più amati e apprezzati dai cittadini. Manfredi si posiziona terzo tra i sindaci più amati, mentre De Luca si conferma settimo tra i presidenti di regione, secondo il Governance Poll 2025 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Al vertice, Marco Fioravanti di Ascoli Piceno si distingue con un consenso del 70%, consolidando il suo ruolo di guida. La loro leadership continua a influenzare e riflettere le dinamiche politiche del nostro Paese.

Marco Fioravanti è stato riconfermato lo scorso anno per il secondo mandato alla guida di una coalizione dei centrodestra.