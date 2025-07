Notte Bianca di Salerno uno straordinario successo con boom di presenze e incassi

La Notte Bianca di Salerno 2025 ha conquistato tutti, trasformando la città in un palcoscenico di energia, colori e vitalità. Decine di migliaia di visitatori hanno invaso le strade, riempiendo negozi e locali fino a tarda notte, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Questo straordinario successo non solo conferma il ruolo di Salerno come meta di eccellenza, ma rappresenta anche un segnale di entusiasmo e rinascita per l’intera comunità.

Decine di migliaia di persone in strada per la Notte Bianca di Salerno: sold out nei locali, negozi pieni fino a tarda ora e una città viva, sicura e coinvolta. La Notte Bianca di Salerno 2025 si è chiusa con un bilancio straordinario. Una città gremita di persone, un’energia collettiva contagiosa, ma soprattutto un segnale . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Notte Bianca di Salerno, uno straordinario successo con boom di presenze e incassi

