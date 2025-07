Bellezza a basso costo | scoperto ambulatorio clandestino di medicina estetica interventi e iniezioni per 200 euro

Scoperto un ambulatorio clandestino di medicina estetica a Casciana Terme Lari, dove interventi e iniezioni venivano offerti a soli 200 euro. La scoperta, frutto dell'azione congiunta della Guardia di Finanza e della Procura di Pisa, mette in luce rischi e pericoli di pratiche non autorizzate. Una vera e propria corsa al risparmio che potrebbe mettere in grave pericolo la salute dei clienti. La sicurezza viene prima di tutto.

Casciana Terme Lari (Pisa), 7 luglio 2025 – Una donna di 33 anni, di origine moldava, è stata scoperta e denunciata dalla guardia di finanza di Pontedera per aver esercitato abusivamente la professione medica estetica in un ambulatorio clandestino ricavato all'interno della propria abitazione nel comune di Casciana Terme Lari. L'operazione, coordinata dalla procura della Repubblica di Pisa, ha portato al sequestro della struttura e di numerosi strumenti medici e sostanze potenzialmente pericolose. L'indagine ha preso il via a seguito di un'intensa attività di monitoraggio e controllo svolta dalle Fiamme gialle, attivata per contrastare il diffuso fenomeno dell'esercizio abusivo della medicina estetica, che a livello nazionale ha purtroppo già causato gravi danni, talvolta anche mortali, a pazienti ignari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bellezza a basso costo: scoperto ambulatorio clandestino di medicina estetica, interventi e iniezioni per 200 euro

In questa notizia si parla di: ambulatorio - clandestino - estetica - bellezza

Tragedia a Roma. Una donna di 47 anni, Ana Sergia Alcivar Chenche, è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo un intervento di chirurgia estetica. E' accaduto domenica 8 giugno, nel pomeriggio: il decesso in ospedale è stato accertato alle 2 Vai su Facebook

Bellezza a basso costo: scoperto ambulatorio clandestino di medicina estetica, interventi e iniezioni per 200 euro; Pisa, bellezza a basso costo. Scoperto un ambulatorio abusivo in cui operava una falsa dottoressa; Iniezioni e interventi estetici in ambulatorio, è tutto abusivo: denunciata falso medico.

Bellezza a basso costo: scoperto ambulatorio clandestino di medicina estetica, interventi e iniezioni per 200 euro - Esercitava abusivamente la professione medica all’interno della propria abitazione nel comune di Casciana Terme Lari ... Lo riporta lanazione.it

Pisa, bellezza a basso costo. Scoperto un ambulatorio abusivo in cui operava una falsa dottoressa - Le è stato contestato il reato di esercizio abusivo della professione medica in Italia ... Riporta rainews.it