L’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito ha sposato il compagno Andrea Pappalettera

In un’incantevole cornice a Lerici, Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici e vincitore del suo talent nel 2015, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Andrea Pappalettera, Visual Merchandising New Opening e Event Manager presso Yves Saint Laurent. Di fronte a familiari e amici, i due si sono scambiati un dolce “sì”, mentre la musica di Jovanotti ha reso il momento ancora più speciale, celebrando così un amore che supera ogni confine.

Nella splendida cornice di Lerici l’ex ballerino di Amici, vincitore della sua categoria nel 2015, Gabriele Esposito, ha sposato il compagno Andrea Pappalettera, Visual Merchandising New Opening ed Event Manager WW presso Yves Saint Laurent. Di fronte ad amici e parenti i due ragazzi si sono detti “sì”, con Jovanotti, per cui il padre di Pappalettera, Sergio, ha collaborato all’organizzazione dei Jova Beach Party, come grande protagonista musicale. Ad accompagnare il cantante, che ha dedicato agli sposi Un mondo a parte, la figlia Teresa. Esposito, che dopo la partecipazione al talent di Canale 5 è diventato ballerino professionista collaborando con nomi importanti come Elodie, Rosalia e Madonna. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - L’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito ha sposato il compagno Andrea Pappalettera

In questa notizia si parla di: amici - pappalettera - ballerino - gabriele

Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici, ha sposato Andrea Pappalettera: al matrimonio ha cantato Jovanotti - Un amore da brividi ha unito Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici e collaboratore di Madonna, ad Andrea Pappalettera in una cerimonia magica circondata da amici e parenti.

Una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti quella che ha celebrato l'amore tra Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha lavorato anche con Madonna, e il compagno Andrea Pappalettera Vai su Facebook

Una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti quella che ha celebrato l'amore tra Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha lavorato anche con Madonna, e il compagno Andrea Pappalettera Vai su X

L’ex ballerino di “Amici” Gabriele Esposito ha sposato Andrea Pappalettera e Jovanotti…; Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici, ha sposato Andrea Pappalettera: al matrimonio ha cantato Jovanotti; Amici: Gabriele Esposito sposa Andrea Pappalettera! Jovanotti canta alle nozze.

L’ex ballerino di “Amici” Gabriele Esposito ha sposato Andrea Pappalettera e Jovanotti canta al matrimonio - L'ex ballerino di Amici ha celebrato l'unione civile a Lerici con il figlio dell'art director Sergio Pappalettera ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici , ha sposato Andrea Pappalettera: al matrimonio ha cantato Jovanotti - Una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti quella che ha celebrato l'amore tra Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha lavorato anche con Madonna, e il compag ... Come scrive vanityfair.it