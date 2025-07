Inter 50 milioni per il grande colpo | ma c’è un problema di non poco conto

L’Inter si prepara a fare un grande colpo da 50 milioni, ma non senza ostacoli. Dopo aver speso 60 milioni sul mercato estivo, il budget è ormai quasi esaurito e Marotta deve affrontare un difficile dilemma: cedere alcuni giocatori per finanziare il rinforzo desiderato. Il primo a rischiare la partenza è Hakan Calhanoglu, ormai ai ferri corti con la società. Riuscirà l’Inter a trovare il giusto equilibrio tra ambizione e sostenibilità?

L’Inter è pronta a sborsare 50 milioni per il grande colpo: ecco di chi si tratta, ma c’è un problema di non poco conto per Marotta Dopo i 60 milioni già investiti sul mercato, è ora tempo di cessioni e di passare all’incasso. Sucic, Luis Henrique e Bonny hanno prosciugato tutto il budget estivo dell’Inter ed ora per completare la rosa serve qualche sacrificio. Il primo è senza dubbio quello di Hakan Calhanoglu. Il play turco sembra ormai ai titoli di coda della sua esperienza con i nerazzurri. Per lui si sono aperte le porte del Galatasaray, il club di Istanbul pronto a trasformarlo nel nuovo re. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, 50 milioni per il grande colpo: ma c’è un problema di non poco conto

In questa notizia si parla di: inter - milioni - colpo - problema

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - La nuova Inter sta prendendo forma con cinque colpi in arrivo e oltre 100 milioni spesi. Il croato Sucic è solo il primo tassello di un ambizioso piano di rinnovamento.

Gds - La valutazione di Giovanni Leoni è di 20 milioni di euro. L'Inter intende provarci per l'italiano, nell'ottica di effettuare un colpo in prospettiva. Sempre in difesa, la posizione di Francesco Acerbi è in bilico. Si valuterà il suo futuro nei prossimi mesi. Vai su Facebook

L'Inter prova il colpo da 40 milioni in casa Lazio: Sarri dice sì, Lotito ne vuole 50; Il piano della Roma per arrivare a Frattesi: l'Inter non lo cederà prima della partita con il Monaco; Calciomercato Napoli, colpo a parametro zero e ingaggio da 5 milioni di euro all'anno!.

Sorpasso Inter sulla Juventus: il tesoretto da 40 milioni sblocca l’affare - 20 milioni di euro e soprattutto la partenza di Frattesi all’estero per una cifra vicino ai 40 milioni di euro, allora Marotta e Ausilio avrebbero la ... calciomercato.it scrive

Inter, colpo in mezzo dopo gli addii? Budget importante, tutte le piste - I nerazzurri puntano a risolvere prima possibile i casi in uscita per ricavare il margine per un acquisto importante a centrocampo Inter ... Come scrive fcinter1908.it