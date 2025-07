Sindaci più amati | in salita le quotazioni di Clemente Mastella ora nella top ten

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, conquista la top ten dei sindaci più amati d’Italia, secondo la Governance Poll 2025. La sua popolarità cresce e le sue quotazioni salgono, dimostrando come l’impegno e la vicinanza ai cittadini siano ancora i pilastri di una leadership vincente. Con il 59% di consensi, Mastella si conferma una figura stimata e apprezzata nel panorama amministrativo nazionale. È il segno che il buon governo fa la differenza.

C'è Clemente Mastella, sindaco di Benevento, tra i dieci sindaci più amati d'Italia. E' quanto emerge dalla Governance Poll 2025, la classifica sull'indice di gradimento degli amministratori dei capoluoghi di provincia e presidenti di Regione commissionata all'Istituto Noto Sondaggi dal 'Il Sole 24 Ore' come accade tutti gli anni. Mastella ha registrato il 59% dei consensi posizionandosi al nono posto della classifica, in crescita di tre gradini rispetto al 2024. Sul fronte dei presidenti di regione, Vincenzo De Luca rientra nei primi dieci. Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma per la seconda volta consecutiva il governatore più amato, anche se supera solo di mezzo punto il presidente del Veneto Luca Zaia (66%).

