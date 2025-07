Douglas Luiz Manchester United l’affare può decollare | Amorim lo apprezza la Juve ha già in mente questo scambio! Le ultime

Il mercato estivo si infiamma con un possibile scambio tra Manchester United e Juventus, che potrebbe riguardare Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, molto stimato da Amorim, potrebbe essere il protagonista di una trattativa strategica, con i bianconeri già pensierosi su questa operazione. Le ultime indiscrezioni lasciano intravedere un intreccio di interessi e scommesse di mercato destinate a rivoluzionare le rispettive rose. La vera domanda è: sarà questa l’occasione giusta per un grande affare?

Douglas Luiz Manchester United, l'affare può decollare: Amorim lo apprezza, la Juve ha in mente questo scambio! Ultime sul futuro del brasiliano. Douglas Luiz  potrebbe essere uno dei protagonisti di un'importante operazione di mercato che coinvolge la Juve  e il Manchester United. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista brasiliano è molto apprezzato dal tecnico del Manchester United, RubĂ©n Amorim, che lo considera una risorsa importante per rinforzare la mediana dei Red Devils. Il mercato Juve, che ha mostrato interesse per il centrocampista, potrebbe valutare la sua cessione nell'ambito di un affare piĂą ampio, che porterebbe Jadon Sancho  a Torino.

Leeds United collegato con una mossa per Douglas Luiz - Leeds United si prepara a rafforzarsi con una mossa a sorpresa per Douglas Luiz, mentre il club inglese mostra forte interesse nel centrocampista brasiliano.

(Gds) "Anche il Manchester United su Douglas Luiz, a Torino aspettano ore offerte concrete dalla Premier" ? https://ow.ly/luiX50Wlqz2 Vai su X

Jadon #Sancho a un passo dalla #Juventus! Accordo con il Manchester United trovato: 25 milioni più bonus o scambio con #DouglasLuiz. Resta solo da convincere l’esterno inglese sull’ingaggio… Sarebbe il colpo giusto? Vai su Facebook

