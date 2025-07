Papa Leone XIV l’arrivo a piedi a Castel Gandolfo per un periodo di riposo | È un piacere essere qui

Il ritorno di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo nel 1821 ha suscitato grande entusiasmo tra i fedeli, che lo hanno accolto con calore e affetto. Arrivato a piedi nel pomeriggio, il Pontefice ha salutato con entusiasmo la folla radunata, dimostrando il suo legame profondo con la comunità locale. La sua visita, ricca di simbolismo e di serenità, rappresenta un momento di pace e riflessione per tutti i presenti. È un ricordo indelebile che ancora oggi vive nella memoria di molti.

Papa Leone XIV è arrivato a Castel Gandolfo per trascorrere un periodo di riposo estivo. Il Pontefice è giunto nel piccolo centro laziale nel pomeriggio, poco prima delle 17, entrando a piedi e salutando calorosamente i fedeli presenti. Dalla piazza si sono levati applausi e il grido: “Viva il Papa”. Una volta giunto a Villa Barberini, Leone XIV si è affacciato dalla terrazza per salutare la folla. Al suo fianco il segretario Don Edgar e padre Leonardo Sapienza. “È un piacere essere qui”, ha dichiarato, esprimendo gratitudine per le occasioni d’incontro con la popolazione nei prossimi giorni, e per la possibilità di proseguire il lavoro pontificio “in un luogo così bello”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Papa Leone XIV, l’arrivo a piedi a Castel Gandolfo per un periodo di riposo: “È un piacere essere qui”

In questa notizia si parla di: papa - leone - piedi - castel

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

L'arrivo (a piedi) di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: il video https://msn.com/it-it/notizie/italia/l-arrivo-a-piedi-di-papa-leone-xiv-a-castel-gandolfo-il-video/vi-AA1I4l4Y?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Papa Leone arrivato a Castel Gandolfo: a piedi fino a Villa Barberini, saluta la folla #giornaleinfocastelliromani #castelgandolfo Comune di Castel Gandolfo Vai su Facebook

Benvenuto!, Papa Leone arrivato a Castel Gandolfo tra applausi e saluti della gente; Papa Leone XIV arriva a piedi a Castel Gandolfo: breve «vacanza operativa» nella residenza estiva (dove Francesco non era mai andato); Papa Leone XIV è a Castel Gandolfo, due settimane di riposo.

Castel Gandolfo, Papa Leone XIV (a piedi) saluta i fedeli: il Pontefice nella residenza dove Francesco non è mai stato - Attesa ricompensata per i fedeli che dietro le transenne hanno atteso per due ore il Pontefice. Riporta msn.com

L'arrivo (a piedi) di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: il video - Ha lasciato l'auto ed ha percorso un breve tragitto a piedi per salutare la gente. Come scrive msn.com