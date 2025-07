Come Lewis Hamilton ritrova la concentrazione e la calma nella vita quotidiana

Lewis Hamilton non è solo un maestro in pista, ma anche un esempio di equilibrio e consapevolezza nella vita quotidiana. Attraverso momenti di meditazione e introspezione, il sette volte campione del mondo dimostra come la calma e la concentrazione siano strumenti fondamentali per affrontare le sfide di ogni giorno. Scopriamo insieme come Hamilton ritrova la sua pace interiore e ci insegna a farlo anche noi.

Premere i freni al momento giusto è una cosa che Lewis Hamilton sa fare bene, sia sui circuiti che nella vita reale. La prova: il sette volte campione del mondo di F1 presta la sua voce a una poesia sulla necessità di rallentare nella vita quotidiana durante una breve sessione di meditazione organizzata a Londra martedì 1 ° luglio. Il testo, firmato da Charlie Dark, artista britannico dai mille talenti (poeta, DJ, fondatore di un club di running.), veicola un messaggio molto semplice: il tempo è prezioso. «È un metro della grandezza: più ne hai, più sei ricco, ma meno ne hai bisogno, più sei apprezzato», spiega la registrazione vocale di Lewis Hamilton, diffusa a un pubblico di una ventina di giornalisti e sportivi.

