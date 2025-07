Disperso sulla Presolana anziano di 80 anni trovato all’alba | infreddolito e stanco ma sta bene

Alle prime luci dell’alba, la speranza si è riaccesa: un anziano di 80 anni disperso nella zona della Presolana è stato ritrovato, infreddolito e stanco ma in buona salute. La sua vicenda, avvolta dal maltempo e dalle difficoltà di ieri sera, si conclude con un lieto fine grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Questa storia ci ricorda l’importanza della prevenzione e della pronta azione in situazioni di emergenza.

Bergamo, 7 luglio 2025 – Era infreddolito e affaticato ma – fortunatamente – in buone condizioni. È stato trovato e rintracciato all’alba l’anziano di circa 80 anni disperso che risultava disperso da ieri sera nella zona della Presolana, sulle Prealpi bergamasche. L’allarme era scattato ieri, in una giornata di maltempo e allerta meteo arancione su tutta la regione. I tecnici del soccorso alpino e speleologico si sono mobilitati nella serata di domenica dopo aver ricevuto la segnalazione del mancato rientro dell'uomo a casa. Le ricerche sono cominciate dall'ultima posizione nota, fornita da un AirTag, che indicava un parcheggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disperso sulla Presolana, anziano di 80 anni trovato all’alba: infreddolito e stanco ma sta bene

