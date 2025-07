Turismo sostenibile | il WTTC lancia sei azioni chiave per gestire il sovraffollamento nelle destinazioni turistiche

Il turismo sostenibile è ormai una priorità globale, e il WTTC interviene con decisione. Nel nuovo report “Managing Destination Overcrowding”, l’organizzazione propone sei azioni chiave per fronteggiare il sovraffollamento nelle mete più gettonate, promuovendo una crescita equilibrata e rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali. È il momento di agire per preservare la bellezza delle nostre destinazioni e garantire un futuro sostenibile al settore turistico.

