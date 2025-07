Libia tensione alle stelle a Tripoli | Souq Al-Jumua avverte Dabaiba Pronti alla guerra

La tensione a Tripoli è esplosa, con Souq Al-Jumua che avverte Dabaiba di essere "pronti alla guerra". La fragile pace si sgretola rapidamente, minacciando di scatenare un nuovo conflitto urbano. La città, già provata da anni di instabilità, si trova ora sull'orlo di un'esplosione che potrebbe cambiare per sempre il suo destino. Quanto durerà questa spirale di violenza?

La fragile pace di Tripoli è a un passo dal collasso. In un comunicato infuocato diffuso nelle ultime ore, il movimento dei residenti di Souq Al-Jumua, uno dei quartieri storici della capitale della Libia, ha dichiarato di essere “pienamente pronto alla battaglia”, rispondendo con toni durissimi alle dichiarazioni del premier Abdelhamid Dabaiba. La situazione rischia di degenerare in un nuovo conflitto armato urbano. Nel mirino del movimento ci sono le parole pronunciate dal Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale durante un’intervista televisiva trasmessa ieri sera. Dabaiba aveva posto una serie di condizioni per evitare quella che ha definito una “guerra contro le formazioni armate fuori legge”, riferendosi in particolare al potente apparato Radaa, la forza di sicurezza incaricata del contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Libia, tensione alle stelle a Tripoli: Souq Al-Jumua avverte Dabaiba, “Pronti alla guerra”

In questa notizia si parla di: libia - tripoli - souq - jumua

Libia, omicidi mirati: Tripoli azzera la milizia di al Kikli - A seguito di omicidi mirati, Tripoli ha deciso di azzerare la milizia di al Kikli. Con l'annuncio del ministero della Difesa, le lezioni sono riprese e lo stato d'emergenza è stato revocato, riportando la situazione alla normalità.

Libia, nuove manifestazioni a Tripoli contro il premier; In Libia si avvicina la guerra civile | il movimento di protesta accusa il governo di retorica incendiaria.

Libia, capo movimento Souq al-Juma “Tripoli non sarà un campo di battaglia” - MSN - Juma, periferia di Tripoli, non consentirà che la capitale si trasformi in un campo di battaglia. Si legge su msn.com

Libia, nuove manifestazioni a Tripoli contro il premier - Libia, nuove manifestazioni a Tripoli contro il premier Dbeibah: 'Contro la milizia di al Kikli operazione necessaria' ROMA , 16 maggio 2025, 00:14 ... Come scrive ansa.it