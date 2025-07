Incendio a Fiumicino vicino all' aeroporto di Roma nube nera impressionante spinta dal vento forte

Un vasto incendio ha colpito l’area di Fiumicino, vicino all’aeroporto di Roma, generando una nube nera impressionante spinta dal forte vento. L’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha evitato il peggio, riuscendo a domare le fiamme che minacciavano un distributore di carburante. La situazione sotto controllo, ma l’incidente ha ricordato quanto sia cruciale la prontezza nelle emergenze, lasciando tutti con un segnale di allerta e speranza.

È stato domato un vasto incendio generato nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino a Roma, il rogo ha quasi raggiunto un distributore di carburante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio a Fiumicino vicino all'aeroporto di Roma, nube nera impressionante spinta dal vento forte

In questa notizia si parla di: incendio - fiumicino - aeroporto - roma

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Un vasto incendio di sterpaglie ha scosso Fiumicino, vicino all’aeroporto, causando momenti di preoccupazione e mobilitazione.

(Adnkronos) - Numerosi incendi a Roma anche oggi, lunedì 30 giugno. Un vasto rogo sta interessando la zona di Piana del Sole, minacciando di avvicinarsi sempre più all'aeroporto di Fiumicino. Per un incendio a via Casal Rotondo, che ha interessato anche Vai su Facebook

Roma: Grave incendio in corso a Ponte Galeria. Pesanti ritardi sulla linea FL1 che da Orte conduce a Fiumicino aeroporto transitando per il nodo ferroviario della capitale. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 15.30. Video di Matilde Crecco e foto di Vai su X

Incendio a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino: in fiamme il cantiere Liburna, salva “nave romana”; Incendio a Fiumicino vicino all'aeroporto di Roma, nube nera impressionante spinta dal vento forte; Doppio incidente a Fiumicino: principio di incendio su un aereo e cartelloni caduti sulla pista bloccano i voli, ritardo di oltre un’ora per il volo Ita diretto a Lamezia Terme.

Incendio in zona aeroporto di Fiumicino, enorme colonna di fumo nero - ROMA – “Si è sviluppato, questa mattina, un nuovo incendio nella località di Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Da dire.it

Incendio a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino: in fiamme il cantiere Liburna, salva “nave romana” - A pochi giorni dall’esplosione di via Gordiani un ‘altra imponente colonna di fumo si alza sul cielo di Roma all’altezza dell’aeroporto ... msn.com scrive