Ft | Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump

Il volto di Tony Blair riemerge nel panorama geopolitico, questa volta non come artefice delle guerre in Medio Oriente, ma come protagonista di un progetto di ricostruzione nella controversa Riviera Gaza, sotto l’ombrello del Trump. Mentre il passato segnala invasioni e regime change, il presente sembra plasmare un nuovo capitolo: il business della ricostruzione che solleva molte domande sulla vera natura degli interessi in gioco. Un’analisi che invita a riflettere oltre la superficie.

Riappare di nuovo il volto dell’ex premier britannico Tony Blair dietro al fumo delle guerre in Medio Oriente. Questa volta però, a differenza dell’invasione dell’ Iraq del 2003, non si tratta di attaccare un Paese e rovesciare un regime con false giustificazioni, ma di contribuire al business della ricostruzione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano finanziario britannico Financial Times, membri dello staff del Tony Blair Institute, società che fornisce consulenze ai governi mondiali, hanno lavorato al tanto criticato progetto mostrato da Donald Trump in un video creato con l’intelligenza artificiale sul futuro della Striscia dopo la guerra, il piano ribattezzato Riviera Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”

In questa notizia si parla di: tony - blair - membri - institute

Il Financial Times ha scoperto che alle discussioni del progetto di trasformare la devastata striscia palestinese in una specie di nuova Dubai avevano partecipato anche due membri dello staff del Tony Blair Institute Vai su Facebook

#Gaza orrore.Anche il Tony Blair Institute nell'osceno progetto di trasformare Gaza in una Riviera x ricchi. Come Boston Consulting Group nega di avere approvato il progetto che prevedeva deportazione di 500mila palestinesi dalla Striscia. #BCG Vai su X

Blair, lo staff ha collaborato al progetto «Riviera di Gaza»; Tony Blair contro le politiche verdi: Irrealistiche e irrealizzabili; Depoliticizzare il dibattito sul clima è possibile. Lo studio del Tony Blair Institute.

L'ULTIMO NUMERO - Giugno 2025 Gaza - Membri dell'istituto dell'ex premier britannico hanno contribuito al piano di ricostruzione di Gaza, rivela il Financial Times ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Tony Blair e il retroscena del «Financial Times»: «Membri del suo staff hanno collaborato a un progetto per "Gaza riviera"» - Il quotidiano inglese ha scoperto che alle discussioni del progetto di trasformare la devastata striscia palestinese in una specie di nuova Dubai avevano partecipato anche due membri dello staff del T ... Secondo msn.com