Calhanoglu in Turchia certi | vuole solo il Galatasaray! Rifiutato un club

Il futuro di Hakan Calhanoglu tiene con il fiato sospeso i tifosi e gli esperti di calcio, con il centrocampista che sembra avere una sola direzione in mente: il Galatasaray. Nonostante l'interesse di altri club, in Turchia si insiste sul fatto che Calhanoglu desideri ardentemente tornare in patria, rifiutando ogni altra proposta. La sua volontĂ potrebbe presto cambiare le sorti del mercato estivo, lasciando intendere che il suo cuore e la sua carriera sono ormai indirizzati verso un ritorno...

Continua a tenere banco il futuro di Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter, al momento in vacanza, è corteggiato dal Galatasaray. E inoltre, in Turchia continuano a spingere ribadendo come il centrocampista non vuole altro che il Gala. UNICA DIREZIONE – In Turchia spingono: Calhanoglu vuole solamente il Galatasaray. Il regista rimane in uscita dall’Inter, che però non ha ancora ricevuto un’offerta importante per lasciare andare il suo numero venti. I nerazzurri inizieranno a trattare solamente con una proposta da circa 25 milioni di euro. Altrimenti non se ne farĂ niente. Allo stesso tempo, il turco spinge per raggiungere il club di Istanbul. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, in Turchia certi: vuole solo il Galatasaray! Rifiutato un club

In questa notizia si parla di: calhanoglu - turchia - vuole - galatasaray

Inter, infortunio Calhanoglu: non convocato dalla Turchia - Hakan Calhanoglu, centrocampista chiave dell'Inter, è costretto a saltare le convocazioni della Turchia a causa di un infortunio più serio del previsto.

FabrizioRomano - Per #Calhanoglu la situazione ora è delicata, ad oggi l’#Inter non ha un’offerta ma le porte per la cessione sono spalancate, difficile continuare insieme. Il #Galatasaray vuole il giocatore, il turco vuole andare in Turchia, ma serve una propos Vai su X

Dalla Turchia: Hakan Calhanoglu vuole il Galatasaray Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato turco, il centrocampista ha giĂ dato l'ok sul trasferimento, restano dubbi riguardo alla cifra di cessione L'Inter non ha intenzione di scendere sotto l Vai su Facebook

TS - In Turchia sono certi: Calhanoglu vuole il Galatasaray. Ecco cosa può accadere a luglio; L'Al Hilal vuole Calhanoglu, il turco vede solo il Galatasaray, l'Inter pensa a monetizzare: impasse totale; TS - In Turchia sono certi: Calhanoglu vuole il Galatasaray. Ecco cosa può accadere a luglio.

In Turchia – Calhanoglu al Galatasaray già in settimana? Le cifre. Hakan: “Faccio io” - Dopo aver lasciato il Mondiale per Club, Hakan Çalhanoglu è stato avvistato in vacanza a Bodrum. Scrive informazione.it

Non solo Osimhen, il Galatasaray vuole anche Calhanoglu: l'accordo è vicino - La squadra turca sarebbe la destinazione preferita di Victor Osimhen anche se l'accordo con il Napoli, che pretend ... Come scrive msn.com