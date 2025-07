Gaza media | 14 morti nella Striscia nei raid israeliani all’alba Netanyahu da Trump

La crisi a Gaza si intensifica: almeno 14 palestinesi hanno perso la vita nei raid israeliani all’alba, mentre i conflitti si espandono oltre i confini, coinvolgendo anche Yemen e USA. La situazione rimane drammatica e intricata, con un equilibrio precario di tensione e violenza. Come evolverà questa complessa escalation?

Nuovi raid israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo quanto riporta l'agenzia Wafa che cita fonti mediche secondo cui sono almeno 14 i palestinesi uccisi nei bombardamenti avvenuti dalle prime luci dell'alba. Nel frattempo l'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro le infrastrutture dei ribelli Houthi in Yemen da cui sono partiti in risposta missili verso Israele. A Washington è invece arrivato il premier Benjamin Netanyahu impegnato oggi in un incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump.