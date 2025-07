Lollobrigida | la bresaola con carne made in Usa e tutte le gaffe del ministro

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida continua a far parlare di sé, tra gaffe e dichiarazioni controversie. Dalla bresaola made in USA alle affermazioni sull'acqua nociva, il suo modo di comunicare solleva più di un dubbio sulla chiarezza delle sue posizioni. Sono davvero errori innocenti o segnali di un approccio poco accurato? Scopriamo insieme il caso che sta facendo discutere l’Italia.

L'ultima uscita del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida riguarda la bresaola fatta in modo da aggirare i dazi. Prima c'erano state l'acqua nociva per la salute e una serie di frasi e paragoni incomprensibili, imbarazzanti, pericolosi. I giornali dall'inizio del suo mandato le definiscono «gaffe», ma lo sono davvero?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lollobrigida: la bresaola con carne made in Usa e tutte le «gaffe» del ministro

L’idea di Lollobrigida per scongiurare i dazi di Trump: «Vendiamo agli Usa la bresaola fatta con la loro carne» - Come fare, dunque, per evitare questa minaccia e proteggere il Made in Italy? L’idea di Lollobrigida, brillante e audace, potrebbe essere la chiave: vendere agli Stati Uniti la bresaola fatta con la loro carne, trasformando una potenziale crisi in un’opportunità.

Dazi, Fregolent (IV): Lollobrigida mette a rischio Made in Italy; La bresaola di Lollo; Lollobrigida: Abuso acqua può portare alla morte. Pd: Un’altra delle sue.

Lollobrigida svela la sua strategia anti-dazi: bresaola americana - Il ministro Lollobrigida propone di risolvere il nodo dei dazi vendendo agli americani bresaola fatta con la loro stessa carne. Scrive msn.com

L’idea di Lollobrigida contro i dazi: “Vendiamo agli Usa la bresaola fatta con la loro carne” - che il presidente americano minaccia di portare al 17 per cento - Segnala repubblica.it